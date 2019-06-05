Научно-туристический центр по изучению Волги планируется создать в Нижнем Новгороде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Центр по исследованию состояния пресноводных объектов "Волганариум" станет частью научно-образовательного центра (НОЦ), который будет создан в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Наука". Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Научный центр мы назвали "Волганариум", хотим сделать так, чтобы помимо науки там была еще и туристическая составляющая. По аналогии с океанариумом, но с пресноводными видами [флоры и фауны] различных водных объектов. Причем не только российских, но и мировых рек - Амазонки, Хуанхэ, Янцзы и других", - отметил Никитин. По его словам, центр в том числе займется исследованием воздействия химического состава сточных вод и сбросов на флору и фауну рек. "В Китае эта повестка развита, она их очень интересует, поскольку они серьезно озабочены загрязнением их рек. Я бы этот проект хотел вывести на международный уровень, чтобы НОЦ в этой части стал международным проектом", - добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что НОЦ в рамках нацпроекта "Наука" будет открыт в Нижегородской области в 2019 году. Другими направлениями его деятельности станут разработки в сфере утилизации отходов, цифровизации промышленности, повышения производительности труда.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.