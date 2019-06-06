"Евгения Онегина" в новом переводе представят в Бразилии к 220-летию Пушкина

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /ТАСС/. Новый перевод романа "Евгений Онегин" на португальский язык поступит в продажу в Бразилии в день 220-летнего юбилея Александра Пушкина. Об этом говорится в публикации на странице посольства России в этой латиноамериканской республике в Facebook.

На мероприятии, которое состоится в четверг вечером в Сан-Паулу представят первую часть нового двуязычного издания произведения классика, перевод которой подготовили Елена Васина и Алипиу Коррейу де Франка Нету. В нее войдут первые четыре главы "энциклопедии русской жизни". Второй том, в который помимо последних глав романа включат отрывки из т. н. путешествия Онегина и критические эссе на произведение, издательство Ateli Editorial планирует выпустить до конца года.

Работа над португальским текстом новой книги велась с начала 2010-х годов при участии бразильского переводчика русской классической литературы Бориса Шнайдермана, познакомившего местную публику с прозой Достоевского, Толстого, Чехова, Горького, Бабеля, стихами Пастернака и Маяковского.