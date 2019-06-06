В одной из школ Дамаска открыли бюст Пушкина

ДАМАСК, 6 июня. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия бюста поэта Александра Пушкина прошла в школе "Сава" в Дамаске к 220-летию со дня рождения классика.

"Почему Сирия? <...> Это как бы новый заход народной дипломатии в странах Ближнего Востока - не через университеты, а через школы, потому что все начинается в общем-то с детства. Вот в этом году вместе с Союзом ветеранов [боевых действий на территории] Сирии, вместе с крымской большой делегацией, с Крымским [федеральным] университетом, с руководством их республики мы все это и осуществили. Идея воплощается, я думаю, что она будет продолжаться", - сказал журналистам сопредседатель Союза писателей России Сергей Котькало.

По его словам, идея с установкой подобных памятников возникла в 1999 году. Тогда в сложное для страны время было решено продвигать русскую культуру в разных странах через одного из лучших представителей русской поэзии. Первый такой памятник поэту появился в Эритрее, которая является предполагаемой родиной предка Пушкина Абрама (Ибрагима) Ганнибала. Подобные памятники есть в Ираке, Египте и других странах.

"Мы благодарны и директору школы, и руководству республики, что они восприняли это с любовью", - добавил Котькало.

В школе, где открыли бюст Пушкина, многие ученики хорошо говорят по-русски, русскому языку и литературе уделяется серьезное внимание.

"В прошлом году мы начали преподавание русского в нашей школе, и русский язык очень многие хотят учить, и сейчас он обогнал по популярности в качестве иностранного английский. Пока русский введен в качестве эксперимента, но нужно отметить, что много учеников не только в этой школе, в целом по Сирии, хотят изучать русский язык, конечно, особенно дети из смешанных семей", - рассказал директор школы Хадиль Аль-Асмар.