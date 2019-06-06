Чита дополнительно получит 8,1 млн рублей на решение проблемы мусора

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края сразу в двух чтениях приняли законопроект, который расширяет возможности для использования субсидии, выделяемой Чите как столице региона. Это позволит городским властям дополнительно направить 8,1 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщила в четверг пресс-служба заксобрания.

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В мае во время медиафорума Общероссийского народного фронта президента России Владимира Путина попросили помочь в решении проблемы с утилизацией мусора в Чите, назвав город "мусорной столицей России".

"Депутаты единогласно поддержали законопроект, который позволит властям Читы дополнительно использовать 8,1 млн рублей субсидии из краевого бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок. Такое единодушие связано с тем, что проблему мусора в Чите постоянно поднимают как жители города, так и представители всех уровней власти", - сказали в пресс-службе.

Всего в 2019 году Чита получит 80 млн рублей субсидии, предоставляемой городу как столице Забайкалья. Из них 30 млн рублей направят на покупку дорожной и специализированной техники для нужд города, 41,9 млн рублей - на работы по содержанию улично-дорожной сети. Оставшиеся 8,1 млн рублей пойдут на ликвидацию несанкционированных свалок.

В 2018 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно критиковала власти Читы за неухоженный и неблагоустроенный вид города, указывая, в частности, на неудовлетворительное состояние дорог.