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ПМЭФ-2019

"Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход". Видеотрансляция заседания ПМЭФ

В мероприятии принимают участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, президент FIDE Аркадий Дворкович

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

В рамках ПМЭФ-2019 проходит заседание на тему "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход". В мероприятии, в частности, принимают участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, президент FIDE Аркадий Дворкович, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, глава Удмуртии Александр Бречалов, врио главы Башкирии Радий Хабиров. 

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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Голодец, Ольга ЮрьевнаДворкович, Аркадий ВладимировичРоссияКарелин, Александр АлександровичБречалов, Александр ВладимировичПМЭФ-2019Хабиров, Радий Фаритович
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