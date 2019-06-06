"Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход". Видеотрансляция заседания ПМЭФ

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

В рамках ПМЭФ-2019 проходит заседание на тему "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход". В мероприятии, в частности, принимают участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, президент FIDE Аркадий Дворкович, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, глава Удмуртии Александр Бречалов, врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.