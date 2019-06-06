Число женщин детородного возраста сократится на треть до 2035 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Количество женщин детородного возраста уменьшится на 30% до 2035 года. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на пленарной сессии "Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"И если мы посмотрим на период до 2035 года, у нас за этот достаточно большой период времени количество женщин детородного возраста сократится на треть", - сказал он.

Поэтому необходимо наращивать меры поддержки семей, добавил министр.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.