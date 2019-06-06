Школьники из Москвы разработали мобильную перчатку для управления дронами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Команда школьников из Москвы разработала перчатку для управления летающим беспилотником жестами одной руки, такая перчатка может быть полезна при проведении спасательных работ или мониторинга промышленных объектов, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Идея была реализована во время финала Олимпиады НТИ-2019 по профилю "Автономные транспортные системы".

"В отличие от зарубежных и российских аналогов таких перчаток, которые не могут работать без непосредственной близости компьютера, наша перчатка мобильна - для ее работы требуется только батарея на 9 вольт. Причем настроить управление очень просто: изменяя код, можно запрограммировать любые жесты и соответствующие им команды для коптера", - процитировали в пресс-службе слова участника команды, ученика 11 класса и участника Кружкового движения НТИ Андрея Савицкого.

Большинство квадрокоптеров управляется с помощью пультов дистанционного управления или мобильного приложения. При этом у оператора заняты обе руки, и он не может отвлечься даже на простейшие действия. Разработанная школьниками автономная перчатка может быть полезна при проведении спасательных работ, например во время поиска людей с помощью дрона в опасных условиях, когда спасателю приходится обеспечивать свою безопасность свободной рукой. Также, управляя беспилотником одной рукой, оператору будет удобнее проводить мониторинг промышленных объектов, второй рукой фиксируя необходимые данные.

Перчатку для управления дроном школьники создали на основе разработанной ими ранее перчатки для сурдоперевода. Она распознает положение пальцев и передает данные смартфону, где они выводятся на экран. Девайс уже умеет распознавать шесть букв русского алфавита, но, чтобы продолжить работу над этим проектом, школьникам необходимы миниатюрные гироскопы, которые будут помещаться на ноготь, однако пока их не существует. Такие гироскопы необходимы, чтобы определять точное положение пальца.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Среди приоритетных задач движения - организация площадок и поводов для работы и общения, включая олимпиады, пространства, выставки, помощь во внедрении и коммерциализации своих разработок и продвижении идей и другие. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.