Проект центра яхтенного туризма в Севастополе планируют завершить к октябрю 2020 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Проектирование центра яхтенного туризма в Балаклаве (пригород Севастополя) планируется закончить к октябрю 2020 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства города.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

"Говоря о концепции яхтенной марины в Балаклаве, стоит отметить, что на сегодняшний день ведутся проектно-изыскательские работы, которые будут завершены к октябрю 2020 года. Строительно-монтажные работы планируется провести в период с 2020 по 2022 год", - рассказала представитель правительства.

Она также сообщила, что проект яхтенного центра планируется презентовать на Петербургском международном экономическом форуме.

В Республике Крым создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.