Российский педагогический университет будет готовить педагогов для Ингушетии

МАГАС, 6 июня. /ТАСС/. Делегация из Ингушетии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена о подготовке педагогических кадров для республики, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона. Документ подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и ректор РГПУ Сергей Богданов.

"В рамках исполнения нацпроектов в республике ожидается масштабное строительство социальных и других объектов и сегодня мы понимаем, что региону нужны высококвалифицированные специалисты, которые в них будут трудиться. В первую очередь, это сферы здравоохранения, образования и промышленный сектор. Подписанное соглашение позволит нам повысить уровень профессиональной подготовки специалистов ИнгГУ, а также колледжей и ссузов республики, организовать обмен опытом между нашими преподавателями, повысить их конкурентоспособность", - передает пресс-служба слова Евкурова.

Как сообщается, в рамках соглашения стороны намерены сотрудничать в области повышения квалификации педагогов региона, организации стажировок и трудоустройства выпускников из Ингушетии, а также в области внедрения новых технологий и научных разработок.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.