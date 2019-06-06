"Трудовые резервы" помогут Калининградской области привлечь к спорту новых жителей региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Калининградской области и Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о сотрудничестве, которое направлено на привлечение большего числа жителей региона к активным занятиям физической культурой и спортом, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Наше партнерство получает особое значение в контексте тех целей, которые обозначены в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография", - прокомментировал соглашение губернатор Антон Алиханов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что перед регионом "стоит задача к 2024 году увеличить в полтора раза число жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом - до 55%". Губернатор считает, что опыт и возможности "Трудовых резервов" станут весомой поддержкой в этой работе.

"Калининградская область известна как регион с активной, развивающейся физкультурно-спортивной сферой. Наше сотрудничество поможет систематизировать те проекты, которые уже реализуются здесь усилиями местных предприятий для поддержки массового спорта", - сказал президент ВФСО "Трудовые резервы" Илья Галаев. Он заявил также о готовности спортивного общества "выступить и с новыми инициативами, например, помочь с организацией на предприятиях физкультурно-спортивных клубов".

Добровольно-спортивное общество (ДСО) "Трудовые резервы" впервые было основано в 1943 году и в течение полувека осуществляло масштабную деятельность по вовлечению населения СССР в физическую активность и спорт. В 1992 году "Трудовые резервы" прекратили свою деятельность. На Учредительной конференции ВФСО "Трудовые резервы" 13 марта 2018 года в соответствии с поручением президента РФ было принято решение о воссоздании физкультурно-спортивного общества.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.