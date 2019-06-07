"Мед и молоко под языком": смысл и традиции иудейского праздника Шавуот

8 июня 2019 года отмечается Шавуот — один из главных праздников в иудаизме. Считается, что спустя семь недель после Исхода из Египта бог даровал евреям Тору на горе Синай.
Что празднуют в Шавуот?
Шавуот имеет некоторые пересечения с православной Пятидесятницей, или праздником Троицы: и иудейский, и христианский праздники отмечаются на 50-й день после Пасхи или Песаха, хотя смысл у них совершенно разный.
Песахом древние иудеи называли день Исхода, то есть освобождения евреев от египетского рабства, а Иисус Христос был распят накануне Песаха (согласно Библии, Понтий Пилат должен был освободить в честь праздника одного из осужденных на казнь и хотел выбрать Иисуса, так как считал его невиновным, но по требованию народа освобожден был разбойник Варавва). В Новом Завете Пасха означает уже именно Воскресение Господне.
В праздник Троицы православные отмечают сошествие Святого Духа на апостолов, а иудеи в Шавуот — дарование Богом еврейскому народу Торы — свода религиозных законов, по которым должен жить каждый верующий еврей.
Шавуот в переводе на русский язык означает "недели", так как 50 дней от Песаха — это как раз семь недель.
Как Бог даровал Тору иудеям?
История дарования Торы такова: еврейский народ, покинув Египет, пришел к горе Синай и разбил у ее подножья лагерь. После Бог велел Моше (Моисею) подняться на гору и предупредил его, чтобы люди готовились к сошествию Господа на гору через три дня. Им надлежало "вымыть платье", не касаться женщин, не подходить к горе. Моше передал эти заветы своему народу, и люди стали ждать встречи.
На третий день на гору спустились облака, началась гроза, послышался звук еврейского ритуального духового инструмента — шофара. Голос Бога рассказал людям о том, что он — творец всего сущего, и объяснил суть творения и его цели, а также произнес десять заповедей, которые совпадают по смыслу с заповедями в христианстве.
Однако люди были под таким впечатлением от пережитого Откровения, что попросили Моше, чтобы передача и толкование Торы им проходила через него: "И сказали они Моше: Говори ты с нами, и будем слушать; и да не говорит с нами Бог, чтобы нам не умереть…И стоял народ поодаль, а Моше подступил ко мгле, туда, где Бог». (Шмот, 20:16,18)
Какие традиции связаны с празднованием Шавуота?
Шавуот еще называют праздником Бикурим, что означает "первые плоды". Ко дню Шавуота обычно поспевал первый урожай злаковых, фруктов и овощей, и верующие приходили в храм, принося плоды в знак благодарности Всевышнему. Обычно это были финики, оливки, пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты. Поэтому по традиции на столе в этот праздник много свежих плодов, а дома украшают молодой травой, цветами и ветвями деревьев.
В Шавуот принято совершать омовение в микве — резервуаре с водой, который используют для ритуального очищения. В Шавуот муж делает подарок жене — новый наряд или украшение.
Вечером и всю ночь принято бодрствовать и изучать Тору.
Что едят на Шавуот?
В Песне Песней, приведенной в Танахе — Священном Писании, царь Соломон сравнивает Тору с медом и молоком под языком. Бог сравнивается с женихом, который, как любимую невесту, увел Израиль из рабства.
Молоко и молочные продукты занимают на праздничном столе в Шавуот центральное место. Дело в том, что Бог даровал Тору, в которой были описаны и правила кашрута, в том числе и забивания домашнего скота. Но у иудеев не было времени, чтобы в тот день научиться этому, потому ели только молочное.
Сегодня на стол хозяйки ставят не только молоко и творог, но и различные сыры, и орехи, и мед, и вино. Есть мясо тоже разрешено — главное, чтобы блюдо было кошерным.
Карина Салтыкова
Автор выражает признательность раввину Шмуэлю Куперману за помощь, оказанную при подготовке материала