"Мед и молоко под языком": смысл и традиции иудейского праздника Шавуот

Шавуот имеет некоторые пересечения с православной Пятидесятницей, или праздником Троицы: и иудейский, и христианский праздники отмечаются на 50-й день после Пасхи или Песаха, хотя смысл у них совершенно разный.

Песахом древние иудеи называли день Исхода, то есть освобождения евреев от египетского рабства, а Иисус Христос был распят накануне Песаха (согласно Библии, Понтий Пилат должен был освободить в честь праздника одного из осужденных на казнь и хотел выбрать Иисуса, так как считал его невиновным, но по требованию народа освобожден был разбойник Варавва). В Новом Завете Пасха означает уже именно Воскресение Господне.

В праздник Троицы православные отмечают сошествие Святого Духа на апостолов, а иудеи в Шавуот — дарование Богом еврейскому народу Торы — свода религиозных законов, по которым должен жить каждый верующий еврей.

Шавуот в переводе на русский язык означает "недели", так как 50 дней от Песаха — это как раз семь недель.