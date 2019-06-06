В Ленобласти появится туристическая тропа, на которой можно будет наблюдать за нерпами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Новая туристическая тропа, оборудованная для дистанционного наблюдения за балтийскими нерпами, появится в Ленинградской области. Об этом рассказал в ходе интервью в четверг на стенде ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы одни из первых в России открыли восемь туристических троп, причем тропы достаточно интересные, познавательные, есть места засидки, когда можно прийти, посидеть, понаблюдать за птицами. Сейчас мы хотим попробовать, чтобы можно было понаблюдать в бинокль за нашими нерпами балтийскими. У нас есть традиционные места, где они сидят, и я дал уже поручение комитету по природопользованию сделать туристическую тропу и сделать антивандальный бинокль, чтобы в него бесплатно любой желающий мог бы наблюдать лежбище на расстоянии до километра", - сказал собеседник агентства.

Балтийская кольчатая нерпа - подвид кольчатой нерпы из семейства настоящих тюленей. Локальная субпопуляция этих морских млекопитающих обитает только в Финском заливе, преимущественно в российских территориальных водах. Однако единичные особи были также замечены в эстонских и финских территориальных водах. Животное занесено в Красную книгу РФ.

В последние годы в городе работает фонд содействия сохранению морских млекопитающих "Фонд друзей балтийской нерпы". Один из спасенных активистами тюленей, Крошик, сейчас является одним из символов борьбы за сохранение балтийской нерпы и любимцем жителей Санкт-Петербурга, о котором постоянно пишут СМИ и чьи фотографии популярны у пользователей социальных сетей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.