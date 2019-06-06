Полигон Красный Бор под Петербургом перейдет в ведение Минприроды в III квартале 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Полигон химических отходов Красный Бор под Санкт-Петербургом будет передан в ведение Минприроды в третьем квартале 2019 года, сообщил в интервью ТАСС на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора города Александр Беглов.

"В апреле этого года президент поддержал наше предложение - передать имущественный комплекс полигона в ведение Минприроды. С Дмитрием Кобылкиным [глава Минприроды] подпишем на форуме соглашение и дорожную карту - передача должна состояться в третьем квартале 2019 года", - сказал врио губернатора.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился, но необходимо решить вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков.

Ранее представители городского правительства отмечали, что Петербург не сможет самостоятельно решить проблему рекультивации крупнейшего полигона опасных отходов, поэтому было предложено передать его в ведение федеральных структур. При этом петербургские власти готовы поделиться наработками по обращению с отходами на этом полигоне.

Предполагается, что рекультивация объекта будет проводиться при участии Росатома. На ликвидацию полигона потребуется 6-7 лет.