Исследование: в научной среде женщины получают повышение по службе реже мужчин

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Женщины, занятые в академической сфере, медленнее продвигаются по карьерной лестнице, чем мужчины, занимающие аналогичные должности и обладающие такими же личными качествами. Результаты исследования опубликованы в журнале Sustainability.

"Если взять двух людей, имеющих схожий или одинаковый послужной список и различающихся только по полу, то можно заметить, что женщины реже занимают высокие должности. Одной из главных предпосылок для этого является их дискриминация", - говорится в тексте исследования. Ученые отмечают, что даже такой критерий, как количество опубликованных женщинами исследований не повлиял на частоту получения ими высоких должностей.

Речь идет о такой характеристике социального устройства, как гендерный разрыв. Из более чем 40% женщин, трудоустроенных в университете, только 19% из них стали профессорами.

В исследовании, проведенном учеными из Кардиффского университета, приняло участие более 2 тыс. научных сотрудников из ассоциации 24-х престижных университетов Соединенного Королевства "Группа "Расселл". В зависимости от их должностей ученые распределили респондентов на пять групп и учитывали такие факторы, как пол, возраст, обязанности по дому и количество детей, находящихся на иждивении. По словам специалистов, главным результатом такого анализа стало то, что мужчины чаще получали должности высокого уровня даже после того, как они становились отцами.

"Это исследование напоминает нам о том, что в научных кругах все еще присутствует гендерное неравенство, которое мы наблюдаем во многих профессиях и организациях, - рассказала директор отдела социальной политики "Расселл" Джесс Коул. - Исследователи указывают на то, что необходимо найти баланс между гибким графиком работы и временем, требующимся для ухода за детьми. Это будет способствовать карьерному росту женщин".