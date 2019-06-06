Фонд развития интернет-инициатив окажет поддержку стартапам студентов Чечни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Стартапы молодых предпринимателей Чечни получат поддержку Фонда развития интернет-инициатив. Соответсвующее соглашение подписали премьер-министр республики Муслим Хучиев и директор Фонда Кирилл Варламов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках данного соглашения будет оказываться в первую очередь методологическая помощь в развитии стартапов молодых предпринимателей, в том числе студентов старших курсов. Также предусмотрены инструменты финансовой поддержки. Это очень ценная помощь в превращении идей в масштабированный бизнес. Тем более в рамках национального проекта поставлена задача к 2024 году создать 25 млн рабочих мест в МСП, и я думаю соглашение отвечает этим задачам" - сказал Хучиев после церемонии подписания.

Фонд развития интернет-инициатив - это российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив. Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, а также оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.