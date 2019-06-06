Свердловские власти и РЖД совместно будут развивать систему оказания медицинской помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области и "РЖД-медицина" договорились развивать систему оказания медицинской помощи в регионе, а также сотрудничать для улучшения системы ранней диагностики онкозаболеваний. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали губернатор региона Евгений Куйвашев и начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала РЖД Елена Жидкова, говорится в сообщении, распространенном областным департаментом информационной политики.

"Документ предполагает расширение участия сети "РЖД-Медицина" в программах бесплатного оказания медпомощи жителям Свердловской области. Стороны также намерены развивать сотрудничество в реализации программы ранней диагностики онкологических заболеваний, оказании гериатрической медицинской помощи и развитии спортивной медицины. Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова", - говорится в сообщении.

В тексте отмечено, что работающая в Екатеринбурге "Дорожная больница" (медицинское учреждение, входящее в состав "РЖД-Медицина" - прим. ТАСС) станет основной площадкой для реализации планов. "Медицинские учреждения РЖД обладают хорошей ресурсной и материально-технической базой, имеют высококвалифицированных специалистов по самым востребованным направлениям медицины", - приводит департамент слова Куйвашева.

Также стороны рассматривают возможность создания на базе медицинского учреждения центра челюстно-лицевой хирургии. Это даст новые возможности для развития медицинского туризма.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.