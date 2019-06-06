У пушкинского дуба в "Артеке" появились кот, русалка и "златая" цепь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Сказочные персонажи кот, русалка и цепь из поэмы "Руслан и Людмила" к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, появились в Международном детском центре "Артек" у 500-летнего дуба, у которого мог гулять поэт, сообщили журналистам в пресс-службе детского центра.

"Около дуба в "Артеке" появились сказочные кот, цепь и русалка - из дерева, металла и фетра. К юбилейному 2020 году - 200 лет пребывания Пушкина в Крыму - композиция будет постепенно дополнена другими героями стихотворения "У Лукоморья дуб зеленый…". Их создадут сами артековцы", - говорится в сообщении.

Вся шестая смена в "Артеке" в этом году посвящена Пушкину. Здесь проходят литературные гостиные "Прекрасны вы, брега Тавриды". В каждом из девяти артековских лагерей есть отряд, занимающийся исследованием пушкинского творчества в Крыму.

Ребята из "пушкинских" отрядов проводят для своих товарищей театрализованные представления по произведениям классика - некоторые из них были задуманы или созданы у берегов Тавриды.

В течение смены артековцы посетят Бахчисарайский ханский дворец и музей Пушкина в Гурзуфе, пройдут туристическими маршрутами там, где поэт любил гулять - от перевала Шайтан-Мердвен (Чертова лестница) через Байдарскую долину к Георгиевскому монастырю в Севастополе.

Пушкин прожил в Крыму всего месяц, большую часть этого времени на Южном берегу, в Гурзуфе. Там поэт продолжил работу над поэмой "Кавказский пленник", написал несколько лирических стихотворений, здесь возник замысел поэмы "Бахчисарайский фонтан" и романа "Евгений Онегин". В 1836 году Пушкин вспоминал о Крыме как о "колыбели моего Онегина".