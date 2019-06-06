Власти Башкирии планируют каждый район обеспечить плавательными бассейнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Башкирии намерены обеспечить как минимум одним плавательным бассейном каждый район республики. Об этом врио главы региона Радий Хабиров сообщилна панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход".

"К определенному моменту у нас не будет ни одного муниципалитета, где не будет хотя бы одного муниципального бассейна. Потом будем обучать плавать, за счет этого мы спасем жизни десятка, сотен детей", - сказал он.

Хабиров не назвал точные сроки реализации проекта, отметив лишь, что это "довольно близкие сроки".

В Башкирии 63 муниципальных района и городских округа, население республики превышает 4 млн человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.