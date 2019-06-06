Ростуризм пока не планирует вводить новые регионы в пилотный проект по курортному сбору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Новые регионы в ближайшее время не будут вводиться в пилотный проект по курортному сбору, который был введен в 2017 году в четырех регионах России. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В июле 2017 года в России приняли закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье сбор ввели в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

"Это сложный вопрос и отношение к нему неоднозначное, есть регионы, которые очень хотели принять участие в этом пилотном проекте, есть регионы, которые в нем уже участвуют. Мы не будем торопиться с принятием решения по внедрению новых пилотных регионов. Нужно предметно изучить опыт тех регионов где уже действует курортный сбор и очень внимательно подойти к тому, как мы курортный сбор внедряем, какой эффект он приносит, есть ли позитивный от этого результат, только после этого будем принимать решение по дополнительным регионам, в которых можно вводить курортный сбор", - сказала Догузова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.