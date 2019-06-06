Метро Москвы выделит аэропорту Шереметьево сотрудников для помощи в выдаче багажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен направит в аэропорт Шереметьево компетентных сотрудников, которые помогут справиться с проблемой задержек выдачи багажа. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель столичной подземки.

"Московский метрополитен направит в аэропорт Шереметьево компетентных сотрудников, которые помогут в работе аэропорта в рамках имеющихся навыков и с учетом требований транспортной безопасности. Оказать содействие аэропорту - это поручение мэра Москвы и нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий Московского транспортного узла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная мера носит временный характер и никак не отразится на работе московского метро. "В метрополитене предусмотрен постоянный резерв для обеспечения непрерывного обучения персонала, а также на случай отпусков и больничных основных сотрудников. В помощь аэропорту будут направлены именно те, кто не задействован на данный момент в оперативной работе", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) ТАСС сообщили, что для решения проблемы с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево будет приняты дополнительные меры. В частности, сообщалось, что между ООО "Шереметьево хэндлинг" и ГУП "Московский метрополитен" достигнута договоренность о привлечении дополнительных со стороны подземки.

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.