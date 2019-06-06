Скворцова и директор Фонда "Росконгресс" открыли на ПМЭФ площадку "Здоровое общество"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев открыли в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) площадку "Здоровое общество" для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения России.

"Основной национальной целью в нашей стране является увеличение продолжительности жизни россиян, формирование здорового образа жизни, мотивирование к здоровому образу жизни каждого гражданина с раннего возраста. Безусловно, важнейшей темой является формирование здорового образа жизни и здорового общества. Все процессы, которые происходят - и социальные, и производственные, и транспортные, - должны быть сопряжены с идеей здоровьесбережения", - сказала Скворцова на открытии площадки.

По словам министра, площадка станет базой для выставок и презентаций "тех продуктов и технологий, которые могут быть внедрены во всех регионах страны".

"Все это должно внести свою лепту в достижение тех амбиционных целей, которые перед нами стоят", - отметила Скворцова. Она напомнила, что Россия должна войти в группу стран, где ожидаемая продолжительность жизни составит 80 и более лет. Необходимо также снизить показатели смертности от всех основных социально-значимых заболеваний, а также снизить смертность у людей трудоспособного возраста и удержать на минимуме показатели младенческой и материнской смертности. "Все эти задачи позволят нам в целом преобразить жизнь российского социума и укрепить здоровье всех россиян. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что данная площадка посвящена важнейшему приоритету", - подчеркнула она.

В свою очередь директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев отметил, что площадка позволит формировать тренды. "И в дальнейшем, я уверен, развитие этой платформы поможет реализации, в том числе, и национального проекта", - сказал он.

В рамках деловой программы "Здоровое общество" в одноименном пространстве пройдет ряд деловых сессий. В частности, основными темами для обсуждений станут борьба с неинфекционными заболеваниями, а также иммунизация и концепция единого комплексного подхода к вакцинации человека на протяжении всей жизни.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.