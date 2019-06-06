Голикова: власти прорабатывают дополнительные меры поддержки при рождении первого ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство прорабатывает вопрос введения дополнительных мер поддержки при рождении первого ребенка, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Прорабатываем. Пока еще рано о них говорить", - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что все вопросы, связанные с рождаемостью, правительство изучает с особым вниманием. "Понятно, что есть проблемы, которые связаны с демографическими последствиями - это самые чувствительные, самые серьезные проблемы. Но все равно должна быть какая-то дополнительная мотивация семей", - отметила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.