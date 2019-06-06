{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Студентов российских вузов в 2018 году стало на 2% меньше

В кабмине отметили, что это связано со снижением уровня рождаемости в 1990-е годы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сокращение количества студентов высших учебных заведений России в 2018 году составило порядка 2%, что связано со снижением уровня рождаемости в 1990-е годы. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада правительства о реализации государственной политики в сфере образования, опубликованного в четверг на сайте кабмина.

"В связи со снижением уровня рождаемости в 90-е годы продолжается снижение численности студентов, обучающихся в вузах: за 2018 год сокращение составило 1,9%", - говорится в документе.

По данным кабмина, всего в системе высшего образования в 2018 году обучались 4,2 млн человек.

Теги
Россия
ПМЭФ-2019
Туркомплекс стоимостью 200 млн рублей планируется создать вблизи острова Кижи
Группа компаний "ТрансБалт" готова привлечь к созданию туркомплекса собственные средства
Читать полностью