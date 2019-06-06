Летние корпоративные игры соберут в Крыму более 1 тыс. участников из регионов РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек из регионов России примут участие в Летних корпоративных играх 6-9 июня в Алуште, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Сегодня у нас первый день - регистрация, тренировки, приехали около трети участников. Всего ожидаем порядка 1-1,2 тыс. участников. Про точную цифру говорить еще рано - есть люди, которые заявляются в последний момент", - сказал представитель оргкомитета.

Он уточнил, что в 2019 году в соревнованиях по командным видам спорта участвует рекордное число команд - 60. В частности, впервые за несколько лет проводится турнир по футболу на 32 команды. "Уже завтра планируются регата, восхождения (в рамках соревнований по альпинизму - прим. ТАСС), а основной день и большое открытие послезавтра", - добавил собеседник.

На сайте соревнований уточняется, что игры продлятся по 9 июня на территории центра спортивной подготовки "Крымский". В них участвуют спортсмены-любители, представляющие десятки предприятий России. Спортивная программа включает 27 дисциплин: парусная регата, альпинизм, бильярдный спорт, настольный теннис, мини-футбол, перетягивание каната, большие гонки (забег с препятствиями), армрестлинг, народный жим, легкая атлетика, дартс, длинные нарды, настольный футбол, киберспорт и другие.

Уточняется, что мероприятие проходит при поддержке Ростеха, Рособоронэкспорта, Министерства спорта РФ и правительства Крыма, а также фонда "Спорт" и под эгидой всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы".