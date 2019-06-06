Фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи" открывается на 40 площадках в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Реконструкторы из 14 стран воссоздадут более 30 исторических эпох на нескольких десятках столичных площадок в ходе фестиваля "Времена и эпохи", который открывается в Москве 7 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

"В этом году в Москве соберутся 2 тыс. энтузиастов исторической реконструкции из России и 14 зарубежных стран - Австралии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады и других. Они воссоздадут свыше 30 эпох на 40 площадках в разных районах города. Основными темами станут Древний мир, Средневековье, Новое время и Новейшее время", - говорится в сообщении.

Площадки фестиваля расположатся на бульварах - Гоголевском, Никитском, Тверском, Страстном, Петровском и других. А также на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской набережных, в парке Коломенское и на традиционных площадках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" в центре города и округах, например, на площади Революции, в Камергерском переулке и площади Славы. Впервые мероприятие пройдет и в четырех городских музеях - Государственном историческом музее, музее Победы на Поклонной горе, историко-мемориальном музее "Пресня" и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

В частности, на Тверском бульваре можно будет увидеть Османскую империю XVI-XVII веков, там появится дворец богатого паши. А на участке от Покровского бульвара, 18 до Яузского бульвара будут представлены картины повседневной жизни Московии конца XVI века. Посетителям площадки покажут сцены чеканки денег в монетном дворе и казни на лобном месте периода правления Ивана Грозного.

На Гоголевском бульваре реконструкторы воссоздадут атмосферу Первой Мировой войны, "солдаты" расскажут гостям фронтовые истории, покажут, как готовили горячую еду на передовой, обучат пользоваться радиотелеграфом и приемам штыкового боя.

Экскурсии по былым временам

В оргкомитете фестиваля отметили, что также столичные участники клубов реконструкций подготовили для гостей фестиваля "Времена и эпохи" более 1 тыс. бесплатных пешеходных экскурсий. Гостям не только расскажут об интересных фактах из разных периодов мировой истории, но и продемонстрируют быт людей того или иного времени, особенности их одежды, поведения в обществе.

Например, прогулка возле дома № 28 на Тверском бульваре будет посвящена Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. На Никитском бульваре будет организован средневековый ремесленный посад, а на Тверском бульваре у дома № 2 москвичи смогут ознакомиться с историей Великого шелкового пути.

Кроме того, в парке музея-заповедника "Коломенское" участники фестиваля смогут изучить историю Европы XII-XVI веков, а на Покровском бульваре москвичей ждет экскурсия "Путешествие в Тавриду".

Одним из самых ярких событий фестиваля станет Турнир святого Георгия, который пройдет в Коломенском с 12 по 16 июня. В нем примут участие рыцари из Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Канады, России и Франции. Они посоревнуются в четырех дисциплинах: джостинг (разделенные барьером участники скачут навстречу друг другу, цель состязания - сломать копье о щит противника или выбить его из седла), skill at arms (мастерство управления боевым конем), меле (групповые состязания), а также в пеших поединках.

В 70 "исторических" торговых точках, которые будут работать на фестивале, можно будет приобрести сувениры, текстиль, деревянное оружие и кузнечные изделия.

Конкурс реконструкторов

Отмечается, что в ходе фестиваля "Времена и Эпохи" среди реконструкторов проводится конкурс исторических проектов, среди которых реконструкции, музеи, книги, аттракционы, фестивали, парки, медиапроекты, фильмы. Призовой фонд конкурса сформирован за счет спонсорских средств и составляет 9 млн рублей. Жюри определит девять победителей, каждый из которых получит по 1 млн рублей на реализацию своего проекта. 15 и 16 июня проекты победителей будут представлены на площади Революции.

Всего было принято 214 заявок на участие в конкурсе от профессионалов и любителей, это в 2,5 раза больше, чем год назад. Представители жюри выбрали 20 заявок, в список финалистов вошли знатоки и любители истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя, Самары, Ростова-на-Дону, Озерска, Костромы, Пензы, Павловского Посада, Минусинска и Иерусалима.

В рамках фестиваля "Времена и эпохи" подготовлена и детская программа, посвященная образованию в разные исторические периоды. Например, на Ореховом бульваре будет работать площадка, посвященная дореволюционным русским гимназиям. Детям расскажут об этикете этой эпохи и научат писать пером и чернилами. А на Сретенском бульваре желающие смогут почувствовать себя студентами средневекового университета, гости узнают о науке и образовании в Западной Европе того времени, поучаствуют в алхимических опытах и научатся каллиграфии и военному искусству.

Фестиваль будет проходить до 16 июня.