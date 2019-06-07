ЕАО снимет риски сбоев в подаче тепла зимой за счет новой схемы подготовки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Еврейская АО, где ежегодно отмечаются проблемы с отоплением, а этой зимой вводился режим ЧС из-за недостатка угля на котельных, снимет риски таких сбоев, в том числе за счет разработки новой схемы подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор области Александр Левинталь.

"Сейчас работаем с Минэнерго, с МинЖКХ, должна быть доработана схема [поставок угля, подготовки оборудования к зиме] в июне. Обсуждали эту схему в Москве, чтобы убрать те риски, которые были в прошлом году", - сказал Левинталь.

В частности, министерства, по его словам, готовят программу поддержки регионам с высоким износом коммунальных сетей, область будет пытаться получить финансирование. Закупку угля при этом планируется проводить централизованно через государственное предприятие "Соцуголь", что, в том числе, поможет снизить затраты на приобретение топлива.

В ЕАО во время отопительного периода 2018-2019 годов отмечались проблемы с отоплением, в частности из-за снижения запасов угля до суточного на котельных в разных поселениях. Это произошло из-за сложного финансового состояния государственного теплоснабжающего предприятия, из-за непоступления платы за коммунальные услуги от жителей, из-за долгов правительства области перед предприятиями. Люди жаловались на холод в домах и на соцобъектах. В ряде районов вводился режим ЧС.

"Отопительный сезон завершили, никого не заморозили. Пришлось экстраординарные меры принимать, перебрасывать собственные ресурсы для ликвидации ситуации. Здесь коренные вопросы лежат в области несбалансированности бюджета региона. Есть такая статья: компенсация расходов теплоснабжающим организациям за превышение тарифа. Эту разницу мы должны покрывать, а ресурсов ввиду ограниченности бюджета не хватает, чтобы полностью заложить эту компенсацию в бюджет", - сказал Левинталь.

Он добавил, что за тепло не могли платить и социальные объекты, которые получают финансирование из районов, где также есть проблемы с бюджетом. Были долги населения за тепло. Все это привело к тому, что регион не смог вовремя закупать уголь, отметил глава региона. Для решения этой проблемы область сейчас работает над сбалансированностью бюджета.