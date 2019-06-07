Выпуск краски и клея восстановили в Дамаске и Алеппо после завершения боевых действий

ДАМАСК, 7 июня. /ТАСС/. Завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии - Алеппо - после завершения боевых действий. Об этом журналистам сообщил инженер предприятия Абдуллахед Захдан.

"Предприятие удалось открыть только после окончания боевых действий. Клей необходим для всех, кто восстанавливает жилье. Продажи идут отлично. Только в Алеппо мы производим клей такого хорошего качества", - сказал он.

Продукция завода тестируется прямо на месте: здесь оборудована специальная лаборатория для.

Еще на одном предприятии в Алеппо возобновили производство краски. По словам руководителя завода Яхьи Сауана, продукт пользуется высоким спросом - жители города активно ведут ремонт своих квартир и домов. "Во время войны цеха пришлось оставить. После окончания боевых действий мы не только закупали новое оборудование, но и, что еще сложнее, заново искали и обучали людей", - отмечает он.

Подобный завод, расположенные в пригородах Дамаска, не прекращал производство даже во время боевых действий. Уменьшились объемы выпуска продукции, но предприятие постепенно возвращается к довоенным показателям. Здесь сегодня работают 130 человек, каждый день выпускают порядка трех тонн различных красок - благодаря получению государственных субсидий объемы планируется увеличить вдвое.

Как уточнил руководитель предприятия Назим Будрус, один из важнейших компонентов, необходимых при производстве, компания получает из России.

"Этот материал мы получаем из России. Называется он оксид титана. В Сирии его пока невозможно произвести, а нам его нужно 400 тонн ежегодно", - сказал он.