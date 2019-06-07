Соотечественники организовали вечер русской культуры в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /ТАСС/. Ассоциация русской культуры Рио-де-Жанейро провела в четверг торжественный концерт, приуроченный ко Дню русского языка и приближающемуся Дню России. Площадку для мероприятия - Клуб вооруженных сил - предложили сами зрители.

"Бразильцы удивительно хорошо принимают русскую культуры, любят русские песни и танцы", - рассказала корреспонденту ТАСС организатор вечера, президент ассоциации Елена Серебрякова. По ее словам, такой тематический вечер прошел в Рио-де-Жанейро уже в третий раз, причем бразильцы участвовали в нем наравне с россиянами.

Так, юные ученицы местной школы балета Татьяны Шантанье специально для этого вечера поставили сразу четыре номера: два из классического репертуара (балетов "Лебединого озера" и "Феи кукол") и два народных (украинский танец "Катерина" из балета "Ночь на лысой горе" и татарский детский танец из балета "Шурале").

Между танцевальными номерами звучали русские народные песни и советские эстрадные композиции в исполнении соотечественницы Елены Гайсенок и бразильца Леандро Соузы. Не обошлось и без старинного романса "Очи черные", который артисты исполнили дуэтом. А "Катюшу" им помогали петь сами зрители.

"Такой теплый прием мотивирует нас и дальше нести русское искусство благодарной бразильской публике. Занимаясь продвижением и популяризацией русской культуры, мы в первую очередь, конечно же, ориентируемся на них", - подытожила соотечественница.