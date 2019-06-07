Порты Санья и Хайкоу на Хайнане готовятся обслуживать короткие морские круизы

САНЬЯ /Китай/, 7 июня. /ТАСС/. Порты южной китайской провинции Хайнань Санья и Хайкоу в ближайшее время начнут обслуживать короткие морские круизы под "удобными флагами" без конкретного пункта назначения. Как пишет газета "China Daily", разработанные властями морские прогулки станут частью успешно развивающейся в Китае индустрии круизов, пользующихся огромной популярностью у населения.

Традиционные морские круизы на больших лайнерах обычно связывают определенные точки на суше, а "круизы в никуда" - это альтернатива, которая позволяет окунуться в атмосферу романтического морского путешествия на плавучем курорте без определенного пункта назначения. Подобные путешествия длятся обычно один-два дня.

В опубликованном на сайте Министерства транспорта КНР сообщении указывается, что порты хайнаньских городов Санья и Хайкоу уже получили соответствующее разрешение на запуск данного проекта. Суда для таких "круизов в никуда" будут ходить под "удобными флагами". В заявлении министерства говорится, что китайские круизные компании будут поощряться в разработке вариантов подобных морских прогулок, которые могут включать различные виды развлечений и быть ориентированными на разные группы клиентов - от частных до корпоративных. Возможны, в частности, круизы с программой морских погружений и рыбалкой. При этом под строгим запретом будет находиться игорная деятельность, запрещенная во всем материковом Китае.

Данный проект, по замыслу властей, послужит развитию культуры морских круизных прогулок в Китае, а также будет способствовать подъему туризма на острове Хайнань, что входит в перечень ключевых задач местного руководства по созданию в провинции крупнейшей в стране зоны свободной торговли.

Ответственность за решение технических вопросов, связанных с этим пилотным проектом, возложена на провинциальное управление транспорта. Компания, которая планирует организовать подобный круиз, указали в министерстве, для получения разрешения должна как минимум за два месяца предоставить подробный проект маршрута с указанием деталей программы.

Согласно данным базирующейся в Вашингтоне Международной ассоциации круизных линий, число китайских туристов, отправляющихся в круизные путешествия, возрастет к 2025 году до 8-10 млн человек. Данное направление, несмотря на растущую популярность у местного населения, пока еще остается недостаточно развитым в Китае.