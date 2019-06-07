Курские власти решат проблему регистрации жилья в буферной зоне заповедника до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Администрация Курской области рассчитывает до конца года решить проблему с регистрацией прав собственности на жилые дома, построенные до постановки охранной зоны заповедника имени В. В. Алехина на кадастровый учет. Разрешение конфликта идет через суд и обращения в федеральные ведомства, сообщил ТАСС в пятницу врио главы региона Роман Старовойт на Петербургском международном экономическом форуме.

Конфликт между жителями деревни в Курском районе и представителями биосферного заповедника возник в 2018 году, после создания трехкилометровой охранной зоны вокруг заповедника. После этого Росреестр стал отказывать в регистрации права собственности на частные дома, построенные в границах буферной зоны. Заложниками ситуации оказались владельцы свыше 1 тыс. земельных участков, купленных под индивидуальное жилищное строительство.

"До конца текущего года нам видится, что мы так или иначе эту проблему решим. Очень нас удивляет позиция самого заповедника, они в такой жесткой и неконструктивной, на мой взгляд, глухой обороне находятся. Хотя в том числе и они виновны в создании этой ситуации. Люди, когда строились, сотрудники заповедника это видели, можно было бы упреждающую работу проводить", - сказал Старовойт.

По словам врио губернатора Курской области, администрация решает сложившуюся ситуацию через суд, ожидая получения экспертизы с заключением, что жилые дома не наносят ущерб буферной зоне. Также власти обращаются в Минприроды и Рослесхоз, чтобы на правовых основаниях добиться изменения границ охранной зоны заповедника, поскольку аналогичные проблемы имеются и в других регионах. При этом на территории населенного пункта уже начались работы по созданию инфраструктуры.

"Сегодня там разрабатывается проект планировки территории, где предусмотрено строительство школы, причем мы сдвинули школу с 2024-го на 2022 год, она будет рассчитана почти на 1 тыс. мест. Буквально на днях начнутся общественные обсуждения проекта, где можно будет получить информацию о том, где будут располагаться детские сады, дороги, школа. После утверждения проекта мы будем ставить в планы создание транспортной инфраструктуры", - добавил Старовойт.

Государственный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алехина, образованный на территории Курской области в 1935 году, с 1979 года входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, которая призвана сохранить для будущих поколений типичные природные экосистемы.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.