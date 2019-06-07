Здание МИД России осталось без телефонной связи

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Центральное здание МИД в Москве оказалось отрезанным от телефонной связи из-за ремонтных работ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат, - написала она в пятницу в Facebook. - Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий".

Захарова добавила, что сейчас ведутся работы по устранению неполадок.