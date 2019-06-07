Песков заявил, что пока не видел обращение о награждении посмертно экс-бойца ГРУ Белянкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не в курсе обращения в адрес главы государства с просьбой о награждении посмертно экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, убитого в Подмосковье.

"Пока ничего не знаем", - ответил Песков на вопрос рассматривается ли в Кремле соответствующее обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Миронов обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность посмертного награждения бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина, убитого в Красногорске после попытки разнять участников массовой драки. "Никита Белянкин служил России вдали от Родины, честно исполнял свой долг. И погиб он, как в бою, защищая жизнь других людей. Его гибель - трагедия, а его поступок - образец смелости и отваги, готовности прийти на помощь людям, рискуя собой <...> Он решил заступиться за двух мужчин, которых избивала группа из нескольких человек, и получил смертельный удар ножом в сердце", - говорится в официальном обращении политика на имя главы государства.

"Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды", - пишет Миронов.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки, второй мужчина был ранен. СК возбудил дело об убийстве и причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление СК.