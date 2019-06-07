Петербургский международный экономический форум сфотографируют из космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский спутник сделает снимок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из космоса. Об этом сообщил в пятницу журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я сейчас дал команду, мне снимок принесут, сейчас спутник полетит", - сказал Рогозин.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.