{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум сфотографируют из космоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что снимок принесут ему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский спутник сделает снимок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из космоса. Об этом сообщил в пятницу журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я сейчас дал команду, мне снимок принесут, сейчас спутник полетит", - сказал Рогозин.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПМЭФ-2019
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Архитекторы и мэрия сформировали шорт-лист площадок для храма в Екатеринбурге
В список вошли шесть земельных участков
Читать полностью