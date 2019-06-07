Путин подписал ратификацию протокола к Европейской конвенции о помощи по уголовным делам

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Протокол был подписан в Страсбурге 1 декабря 2017 года. Документом расширяется сфера применения конвенции в части условий предоставления правовой помощи, упрощается порядок ее оказания, устанавливаются новые механизмы взаимодействия компетентных органов. Ряд статей конвенции излагается в новой редакции или дополняется новыми нормами.

Протокол регламентирует отдельные вопросы взаимной правовой помощи по уголовным делам, в том числе участия должностных лиц компетентных органов в процессуальных действиях, временной передачи содержащихся под стражей лиц, распределения расходов при оказании взаимной правовой помощи и расширения ее объема, отсрочки исполнения запросов, допроса лиц посредством видеоконференции или телефонной конференции, инициативного предоставления информации, говорится в пояснительной записке к закону. Протокол также определяет условия, при которых РФ готова принимать и исполнять запросы, полученные по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи.

Оговаривается, что Россия на основании пункта 2 статьи 33 второго дополнительного протокола оставляет за собой право не принимать его статьи 16, 17 и 19. Они касаются возможности направления по почте процессуальных документов и судебных решений лицам, находящимся в другой стране, а также осуществления в РФ должностными лицами иностранного государства оперативно-разыскной деятельности (тайных расследований) и наблюдения за лицом, которое, предположительно, участвовало в преступлении. Подобные действия не предусмотрены законодательством РФ, говорится в пояснительной записке.