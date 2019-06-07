Международную конференцию труда в Женеве посетят около 45 глав государств и правительств

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Около сорока пяти глав государств и правительств, как ожидается, примут участие в открывающейся 10 июня в Женеве 108-й сессии Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда. Выступление премьер-министра России Дмитрия Медведева, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель намечено на 11 июня, сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель МОТ Розалинда Ярде.

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"Мы ожидаем участие около 45 глав государств и правительств", - сказала она. Сегмент высокого уровня сессии стартует во второй половине дня 10 июня выступлением президента Италии Серджо Маттареллы. "Пожалуй, ключевым днем станет 11 июня. Утром выступят российский премьер Медведев, германский канцлер Меркель и [французский президент] Макрон", - отметила Ярде.

МОТ, отмечающая в этом году столетний юбилей, является специализированным учреждением системы ООН, целью которой является продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Организация объединяет в своих рядах правительства, работодателей и трудящихся 187 стран. Международная конференция труда является высшим органом МОТ.