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В Перми родителям предлагали купить место для ребенка в детском саду

Департамент образования города проведет проверку учреждения

ПЕРМЬ, 7 июня. /ТАСС/. Департамент образования Перми проверит детский сад № 135 в Дзержинском районе, куда родителям в социальной сети "ВКонтакте" предлагали купить путевку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

Информация о покупке места в детском саду появилась в местном издании "59.ru".

"В социальных сетях распространяются скриншоты переписки о "покупке" места в детском саду № 135. В отделе образования Дзержинского района по данному сигналу проводится проверка, в том числе организации приема в указанный детский сад", - сообщили в пресс-службе.

Покупка путевок в муниципальный детский сад противоречит закону, подчеркнули в мэрии.

В детском саду № 135 прокомментировать ситуацию ТАСС не смогли, сообщив, что заведующей дошкольным учреждением нет на месте.

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