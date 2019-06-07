В Перми родителям предлагали купить место для ребенка в детском саду

ПЕРМЬ, 7 июня. /ТАСС/. Департамент образования Перми проверит детский сад № 135 в Дзержинском районе, куда родителям в социальной сети "ВКонтакте" предлагали купить путевку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

Информация о покупке места в детском саду появилась в местном издании "59.ru".

"В социальных сетях распространяются скриншоты переписки о "покупке" места в детском саду № 135. В отделе образования Дзержинского района по данному сигналу проводится проверка, в том числе организации приема в указанный детский сад", - сообщили в пресс-службе.

Покупка путевок в муниципальный детский сад противоречит закону, подчеркнули в мэрии.

В детском саду № 135 прокомментировать ситуацию ТАСС не смогли, сообщив, что заведующей дошкольным учреждением нет на месте.