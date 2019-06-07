Путин распорядился провести в Кремле прием выпускников военных вузов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести 27 июня 2019 года в Кремле прием в честь выпускников, окончивших с отличием военные вузы. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минобороны России о проведении 27 июня 2019 года в Московском Кремле приема в честь выпускников военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, СВР России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии, образовательных организаций высшего образования МВД России, ФСИН России и приглашении на этот прием 732 выпускников, окончивших с отличием в 2019 году указанные образовательные организации", - говорится в документе.

Традиционно на таких мероприятиях президент обращается с речью к выпускникам, в которой поздравляет их с окончанием учебы и очерчивает круг задач, стоящих перед Вооруженными силами, правоохранительными органами и спецслужбами.