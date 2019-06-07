Медведев наградил академика Чазова медалью Столыпина

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении почетного директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Евгения Чазова медалью Столыпина I степени.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что награда вручается "за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу".

Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. В 1953 году окончил Киевский медицинский институт (ныне - Национальный медицинский университет) им. О. О. Богомольца. В 1957 году - клиническую ординатуру Первого Московского медицинского института им. И. М. Сеченова (Первый ММИ, ныне - Первый Московский государственный медицинский университет, МГМУ, им. И. М. Сеченова).

В 1967 году Чазов был избран членом-корреспондентом, в 1971 году - академиком Академии медицинских наук СССР (впоследствии - Российская академия медицинских наук, РАМН, которая в 2013 году вошла в состав Российской академии наук). В 1979 году стал академиком Академии наук СССР. В настоящее время - академик РАН, член Отделения медицинских наук.