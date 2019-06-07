Фургал: 10 млрд рублей необходимо на развитие здравоохранения в Хабаровском крае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Программа по развитию здравоохранения в Хабаровском крае на ближайшие пять лет потребует дополнительно около 10 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума глава региона Сергей Фургал.

"Нам сегодня для региональной программы необходимо на пятилетний период 2 млрд рублей в год дополнительно. И мы отрегулируем систему, станем примером для многих регионов", - сказал Фургал.

В рамках региональной программы, уточнил Фургал, в числе прочего будет создано 100 фельдшерско-акушерских пунктов, организованы локальные сосудистые центры, усовершенствована логистика, санавиация.