В Дзержинске наградили участников ликвидации последствий взрывов

"На расширенном оперативном совещании администрации города глава Дзержинска Иван Носков наградил участников ликвидации последствий взрыва на АО "ГосНИИ "Кристалл". Он подчеркнул, что администрация сделает все возможное, чтобы сформировать полный перечень участников ликвидации и впоследствии наградить каждого", - отмечается в сообщении.

ТАСС, 7 июня. Мэр Дзержинска Иван Носков наградил благодарственными письмами участников ликвидации последствий взрывов на территории ГосНИИ "Кристалл". Об этом говорится в сообщении , распространенном в пятницу пресс-службой администрации города.

Как отметил Носков, которого процитировали в пресс-службе, "люди рисковали собой, предлагали помощь", "помогали, насколько это было возможно".

По данным мэрии, благодарственные письма за ликвидацию последствий ЧС получили индивидуальные предприниматели, руководители ОАО "НИИК", ООО "Тико-Пластик", ООО "Барс" и других компаний - всего 12 человек.

1 июня на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По информации Следственного комитета РФ, взрывы носили техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, 18 были госпитализированы.