Социально-реабилитационный центр на 400 мест откроют под Рязанью в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Рязанской области планируют в 2021 году открыть социально-реабилитационный центр "Сосновый бор" на 400 мест на базе бывшего санатория. Реализация проекта будет осуществляться по нацпроекту "Демография", сообщил ТАСС губернатор региона Николай Любимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Деятельность нового социально-реабилитационного центра будет ориентирована не только и не столько на детей, сколько на семью в целом. Ежегодно в нем будут получать услуги почти 2500 граждан. По проекту он рассчитан на 400 мест, в том числе в нем предусмотрены жилые модули для обучения навыкам самостоятельного проживания молодых", - сказал Любимов.

По его словам, социальную реабилитацию, медицинскую и оздоровительную помощь в центре смогут получить семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В планах также внедрить сопровождаемое проживание, когда близкие родственники на время реабилитации находятся рядом с пациентом.

"На площадке центра будет организовано профессиональное обучение по рабочим специальностям с перспективой дальнейшего трудоустройства. Здесь будут столярная, гончарная, швейная мастерские, лаборатории по обучению растениеводству. Весь концепт центра разработан с учетом нацпроекта "Демография", который в том числе направлен на укрепление общественного здоровья", - сказал собеседник агентства, уточнив, что открытие центра планируется в 2021 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.