Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 8 июня. /ТАСС/. Жители пострадавшего от боевых действий района "Хальвания" в самом крупным сирийском городе Алеппо получили гуманитарную помощь от российских военных. В сотни продовольственных наборов вошли продукты первой необходимости, сообщил журналистами представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Максим Штанько.

"Очень важна гуманитарная акция из-за того, что [это] очень бедный район после военных действий. В [продовольственном] наборе рис, мука, сахар, тушенка, чай и хлеб - все, что необходимо", - сказал он.

Первыми гуманитарную помощь получили женщины, многие из которых пришли с детьми. Район "Хальвания", в котором прошла гуманитарная акция, один из самых пострадавших в Алеппо. Местные власти постепенно начинают восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру, жители возвращаются в свои дома. Власти помогают беженцам с поиском работы, для восстановления жилья правительство предоставляет людям некоторые стройматериалы бесплатно.

"Боевые действия, к счастью, закончились, но террористы уничтожили слишком много всего. К счастью, нам удается быстро ремонтировать и дома, и объекты инфраструктуры. С каждым месяцем все больше людей на улицах района. Мы ждем всех, кому пришлось бежать от войны", - говорит глава района Расул Салхад.

Представители ЦПВС не исключают, что подобные гуманитарные акции повторно пройдут в пострадавшем районе Алеппо. "Спасибо большое за продукты. Мы благодарим армию России и всех наших друзей из этой страны за помощь", - сказала местная жительница Айяд Джамели.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.