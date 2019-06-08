Аэропорт Кызыла может в 2019 году получить международный статус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Основная воздушная гавань Тувы - аэропорт Кызыла в текущем году может получить международный статус. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Для предпринимателей Сибири - это открытие ворот в Восточную Азию, большую заинтересованность выражают наши соседи - монголы. У нас есть договоренность с частными структурами, которые готовы реализовать пекинское направление. Думаю, в этом году получим разрешение принимать международные рейсы", - сказал Кара-оол.

Сейчас аэропорт проходит процедур сертификации самого аэродрома и его оператора после масштабной реконструкции взлетной полосы и аэропортового хозяйства, которая была проведена с 2015 по 2018 год. Кроме того, необходимо оснащение спецаппаратурой международного терминала и пункта пропуска по части пограничной службы.

В 2018 году в аэропорту завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, сейчас там могут приземляться и взлетать самолеты любых типов. Также завершено строительство второй очереди аэровокзала. В реконструкцию было вложено почти 3 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.