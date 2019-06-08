Власти Тувы рассчитывают на смягчение режима в приграничной зоне в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Тувы рассчитывает, что уже в текущем году будет смягчен режим пребывания в пограничной зоне с Монголией. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава региона Шолбан Кара-оол в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сейчас вдоль границы существует пятикилометровая зона, в пределах которой ограничено движение без специальных пропусков. "Я считаю, что да, - сказал Кара-оол в ответ на вопрос ТАСС о том, удастся ли добиться решения вопроса в текущем году. - Это станет драйвером роста для этой территории".

Он добавил, что сейчас пересекающие границу люди обязаны без остановок проехать пятикилометровую зону. От этого страдает развитие населенных пунктов, в частности расположенного на самой границе с Монголией районного центра Хандагайты. Поток людей и товаров проходит мимо этого села.

"Граница обжитой держится за счет жителей таких сел, они дороги тут строят, инфраструктуру для международного сотрудничества. Но при этом сами остаются как бы в стороне от выгод, которое это сотрудничество несет. А мы как раз заинтересованы в обратном - чтобы приграничье развивалось, чтобы люди отсюда не уходили", - подчеркнул Кара-оол.

При этом с 2014 года, когда по межправительственному соглашению Россия и Монголия ввели безвизовый режим для своих граждан, въездной поток через контрольно-пропускной пункт "Хандагайты" увеличился в четыре раза и продолжает расти большими темпами. Объемы экспорта через Туву выросли в сотни раз, из Монголии - в десятки.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.