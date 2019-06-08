Участники конкурса "Цифровой прорыв" в Томске создадут онлайн-шоп для владельцев роботов

ТОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" собрал в Томске порядка 100 участников. В течение следующих 36 часов они разработают цифровые решения в пяти номинациях "Здравоохранение", "Образование и наука", "Государственное управление", "Транспорт и логистика", а также "ЖКХ и городская среда", в том числе онлайн-магазин для покупки программного обеспечения для социальных роботов и инструмент для контроля объектов ЖКХ, передает корреспондент ТАСС.

В Томске полуфинал конкурса стартовал в субботу и собрал разработчиков, дизайнеров, маркетологов и управленцев из Томска и Кемерова.

"Мы рады приветствовать "Цифровой прорыв" в Томске. В нашем регионе сотни выдающихся профессионалов, которые в рамках конкурса смогут раскрыть все свои возможности и показать стране, что специалисты из регионов имеют большой кадровый потенциал. Надеемся, что "Цифровой прорыв" поможет томичам внести свой вклад в развитие национальных проектов и цифровой экономики в целом", - обратился к участникам в ходе церемонии открытия вице-губернатор Сергей Ильиных.

Участники должны создать сервис, позволяющий быстро собрать людей на поисковую операцию, инструмент для автоматического сбора и публикации данных о состоянии объектов ЖКХ и городской среды, платформу для волонтеров, ухаживающих за хроническими и неизлечимо больными людьми, онлайн-магазин по продаже софта для социальных роботов и приложение для оплаты проезда в общественном транспорте.

Как пояснил ТАСС начальник департамента развития информационного общества Томской области Андрей Максименко, задачи для участников томского полуфинала создавались с учетом реальных проблем Томской области, и в их решениях заинтересованы реальные компании и органы власти. Лучшие из сервисов или приложений, созданных участниками, будут внедряться на территории региона.

Советник генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов сообщил журналистам, что конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект АНО, направленный, в том числе, на поиск кадров для реализации национальных проектов. "Нам необходимо вырваться вперед с точки зрения технологий, технологической управляющей деятельности, и об этом же и наши национальные проекты говорят. Название произошло само собой и отражает то, что мы ждем от ребят. Это [конкурс] по всей стране проходит, и мы надеемся выявить самых сильных, которые способны будут на прорыв", - сказал Агафонов.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля, а 20 мая завершился этап онлайн-тестирования, к которому были допущены 37 566 зарегистрированных участников по всей стране. Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов. Вместе с Томском региональный этап в субботу стартует еще в четырех городах: Воронеже, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" – образовательном центре АНО "Россия – страна возможностей".