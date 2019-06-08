МЧС России видит большое будущее в области беспилотных средств спасения и тушения

НОГИНСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. МЧС России рассчитывает, что беспилотные летательные аппараты в ближайшем будущем могут быть задействованы при тушении пожаров и быть средством для спасения людей.

"Сегодня беспилотники поднимают 800 граммов - 1 кг, могут сбросить пострадавшим самоспасатель или веревку, но они способны на большее", - заявил в субботу журналистам в Ногинском спасательном центре первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Он отметил, что в министерстве рассчитывают на беспилотные летательные аппараты. "Они могут поднимать сотни килограммов, если науке это удастся, то тогда мы сможем поднимать огнетушащие средства, эвакуировать людей с их помощью", - сказал Чуприян, подчеркнув, что за беспилотными летательными аппаратами будущее.

"Мы видим перспективу за беспилотниками в области спасения. Причем не только у нас, но во всем мире. Мы, конечно же, будем стараться не отстать от самых передовых технологий", - подчеркнул замглавы МЧС.