Путин: проекты на конкурсе "Моя страна - моя Россия" показали большой потенциал молодежи

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии награждения победителей XVI Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас и от души поздравляю с победой в XVI Всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия". Ваш форум зарекомендовал себя как авторитетная, востребованная площадка для привлечения молодого поколения к решению насущных задач социально-экономического развития российских регионов. И потому он по праву включен в реализацию масштабного, открытого проекта платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в послании главы государства.

Путин отметил, что представленные в ходе конкурса инициативы наглядно демонстрируют большой, созидательный потенциал российской молодежи. "Чувствуется, что участников искренне волнует будущее родного края, своих городов и поселков, что они стремятся внести личный вклад в их подъем и процветание, не остаются в стороне от дел", - подчеркнул он.

По словам президента, молодые участники форума предлагают интересные, творческие подходы к таким важным проблемам, как совершенствование инфраструктуры, создание комфортных условий для жизни, учебы и работы, благоустройство территорий, сохранение их самобытного, неповторимого колорита, исторических и культурных традиций.

"Уверен, что колоссальная энергия, активная жизненная, гражданская позиция позволят каждому из вас добиться успехов, осуществить намеченные планы", - добавил он.

Конкурс "Моя страна - моя Россия проводится с 2003 года и нацелен на привлечение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел. С 2019 года проект входит в платформу "Россия - страна возможностей". Заявки для участия в конкурсе этого года подали около 35 тыс. человек, что почти в пять раз больше, чем в 2018 году. Победители конкурса получат возможности для стажировки, образовательные гранты и премии, а также возможность получить наставника и дополнительные баллы по ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.