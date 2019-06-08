Цифровую систему закупки лекарств могут внедрить в Якутии в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Новую цифровую систему закупки лекарственных препаратов могут внедрить в Якутии в 2020 году, сообщил в субботу ТАСС глава республики Айсен Николаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его мнению, система поможет исключить такие проблемы при закупке лекарств, как, например, картельный сговор поставщиков, который выявлили в регионе. Ранее в Якутии были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и картельного сговора при заключении госконтрактов на поставку лекарств. По данным МВД по Якутии, общая сумма госконтрактов с компаниями, предположительно входящими в картель, составляет около 3 млрд рублей.

"Мы собираемся в республике построить систему, которая как раз основана на цифровых решениях, а не на административных, которая позволит более оптимально закупать и доставлять необходимое лекарственное обеспечение для тех людей, которым оно реально нужно, регулировать запасы, ассортимент, цены. Я считаю, что мы должны максимально стараться внедрять не административные [способы], которые, к сожалению, зачастую приводят к разным коррупционным механизмам. Потому что те же конкурсы, которые у нас в республике проводились, как сейчас выясняется, по крайне завышенным ценам, они все в рамках закона, в рамках административных ресурсов. Я считаю, что надо применять как раз активную цифровизацию процессов для того, чтобы контролировать", - сказал он.

Николаев добавил, что несколько таких цифровых проектов может быть реализовано в Якутии с 2020 года.

Региональное УФАС выявило многочисленные факты, когда цены закупок по контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розничные, при этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры по устранению возможных конкурентов на торгах. В пресс-службе МВД по Якутии ранее сообщали, что обыски проводились в шести медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Якутии, трех коммерческих организациях, а также у пяти физических лиц.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.