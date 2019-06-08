Астраханский врио губернатора пообещал помочь дачникам с местами на рынках

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Дачники Астраханской области пожаловались новому врио губернатора Игорю Бабушкину на недостаток мест и дорогую аренду на рынках города. Бабушкин пообещал разобраться в проблеме и рассмотреть возможность льготных условий для местных производителей.

"Дачники пожаловались, что им не предоставляют достаточного пространства для своего товара. И, насколько я понимаю, цена за место для них является обременительной. Я услышал сегодня, что полтора года назад места для дачников предоставлялись совершенно бесплатно. Мы будем разбираться с этим вопросом. Я думаю, у нас есть возможности для того, чтобы дачникам предоставлялись места и, возможно, даже на льготных условиях", - сказал Бабушкин журналистам после посещения рынка "Татар-Базар" в субботу.

Врио губернатора отметил, что на астраханском рынке его приятно удивили приемлемые цены. При этом он обратил внимание, что уже началось засушливое лето и уже пора предпринять все усилия, чтобы сохранить урожай.

"Надо посмотреть, как организована мелиорация, что нужно сделать, чтобы урожай не пропал, посевные не засохли. Нам предстоит выработать реальные действенные механизмы, чтобы по всем отраслям, особенно по тем, которые являются образующими в области, нам достичь прорывного действия. Сейчас мы формируем стратегию, которая и ляжет в основу предстоящей работы, - моей и нового состава правительства", - добавил Бабушкин.

По информации пресс-службы губернатора, "Татар-Базар" - один из самых известных рынков Астрахани. В 2018 году здесь построили дополнительный торговый павильон. Всего на рынке 160 торговых мест. Задача объекта - стать региональной торговой площадкой, на которой местные сельхозпроизводители смогут напрямую, без посредников продать свой товар потребителю.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. С 1992 года по 2012 год он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В пятницу Бабушкин подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона в качестве самовыдвиженца.

