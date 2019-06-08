Глава Росмолодежи: закон о молодежной политике должен быть тщательно продуман

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что в России нужен закон о государственной молодежной политике, но его нормы должны быть тщательно продуманы и не нести только декларативный характер.

Выступая в субботу на дискуссионной площадке на Петербургском международном экономическом форуме, Бугаев сказал, что работа над соответствующим законопроектом ведется уже длительное время, он несколько раз проходил обсуждение "в разных формах, форматах, версиях".

"Основной причиной является то, что любой закон должен носить не только и не столько декларативный характер, хотя, безусловно, закон должен закреплять нормы, понятия, дефиниции, систематизировать отрасль, но он должен что-то конкретно менять в жизни той целевой группы, на которую он направлен, в данном случае молодых людей", - сказал он, добавив, что "эти изменения должны быть конкретными и понятными". "Иначе все остальное в принципе можно закрепить иными документами", - отметил глава Росмолодежи, напомнив, что, например, Основы государственной молодежной политики содержат определения, которые "являются базой для тех или иных документов".

"Если вы меня спросите, нужен закон или нет, я, конечно, скажу, что нужен, но мы должны понимать, что мы не можем принимать пустые документы", - подчеркнул Бугаев. "Нужно четко понимать, что мы пишем и как мы пишем", - добавил он.

В качестве варианта работы Бугаев привел опыт создания закона о добровольчестве и волонтерстве, который предусматривал внесение изменений в законодательство РФ в данной области. "Это говорит нам о том, что есть путь, который позволяет нам сделать конкретные изменения для конкретной категории, понятные вещи туда внести и облегчить жизнь данной аудитории", - отметил глава ведомства.

Бугаев напомнил, что существует подгруппа в рамках деятельности рабочей группы Госсовета, которая отвечает за разработку предложений по нормативно-правовому регулированию молодежной политики. "Вот к чему коллеги придут в рамках этой работы, мы скоро узнаем", - уточнил он.